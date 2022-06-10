McDonald's в России превратился в "Мой Бургер"?

10 июн. 10:54

Официальное мобильное приложение бывшего McDonald's после обновления называется "Мой Бургер".

В начале недели сообщалось, что первые 15 точек бывшего McDonald's начнут работать в Москве 12 июня. На 7 июня новое название сети ресторанов не было определено.

В данный момент приложение "Мой Бургер" не принимает заказы, однако в нем есть опции заказа в ресторане, заказа доставки на дом, а также раздел с акциями, в нем пока нет предложений.

Отметим, что на некоторых ресторанах сети в Москве появились вывески "Мак", в компании сообщили, что это название будет временным. Открытие точек общепита запланировано на воскресенье.