Дефицит сахара в Казахстане привел к остановке работы фабрики по производству конфет

10 июн. 10:49

Казахстанская кондитерская фабрика "ЛОТТЕ Рахат" перестала выпускать свою продукцию из-за дефицита сахара в стране.

Как заявил предправления компании Константин Федорец, в настоящее время приостановлено производство сахарозатратных продуктов - "барбарисок" и ирисок.

"Вы все знаете, что происходит с сахаром, поэтому от "барбарисок" мы сейчас отказались. Мы сейчас отказались от всех продуктов с высоким сахаросодержанием, на которые уходит много сахара, потому что его просто нет", - приводит его слова "Интерфакс".

Также он отметил, что из-за отсутствия сахара приостановлена работа и на фабрике в Чимкенте. "Она будет стоять две недели, мы в это время производим плановый ремонт. С середины июня у нас есть поставка сахара - и мы продолжаем работать", - продолжил он.

По его словам, приостановка импорта сахара из России привела к его дефициту в республике. Кроме того, он сказал, что Казахстан "сидел" российском беспошлинном сахаре.

"Импорт из других стран облагается акцизом, он становится на 35% дороже. Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре. Соответственно, нам взять сахар негде, потребность перекрывается местными производителями на 30%", - добавил Федорец.