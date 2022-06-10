РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ВС Турции уничтожили на севере Ирака пятерых террористов

ВС Турции уничтожили на севере Ирака пятерых террористов

Турецкие военные ликвидировали пятерых боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщили сегодня в министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что террористы были уничтожены в зоне операции "Коготь-Замок", которое в настоящее проводится в трех иракских районах.

В Минобороны также заверили, что Турция продолжат устранять угрозу терроризму в регионе, передает агентство Anadolu.

Напомним, ВС Турции начали операцию "Коготь-Замок" в Ираке 18 апреля 2022 года.

965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version