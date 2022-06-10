ВС Турции уничтожили на севере Ирака пятерых террористов

10 июн. 10:44

Турецкие военные ликвидировали пятерых боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщили сегодня в министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что террористы были уничтожены в зоне операции "Коготь-Замок", которое в настоящее проводится в трех иракских районах.

В Минобороны также заверили, что Турция продолжат устранять угрозу терроризму в регионе, передает агентство Anadolu.

Напомним, ВС Турции начали операцию "Коготь-Замок" в Ираке 18 апреля 2022 года.