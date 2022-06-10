Орбан: эмбарго на российский газ разрушит экономику Европы

10 июн. 10:40

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что продолжение политики санкций и введение эмбарго на газ из РФ разрушат экономику всей Европы.

"Евросоюзу надо медленно менять стратегию, потому что с... инфляцией мы разоримся. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа разорилась. После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ, тогда мы разрушим всю европейскую экономику", - приводит слова политика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, однако страна сможет это преодолеть.