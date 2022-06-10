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Юбилейное заседание Экономического совета СНГ состоится в Москве в сентябре

Юбилейное заседание Экономического совета СНГ состоится в Москве в сентябре

В пятницу, 10 июня, в Нур-Султане проходит 94-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

В пресс-службе Исполнительно комитета СНГ рассказали, что главы делегаций обсудили на сегодняшней встрече вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ.
 
Первая часть заседания прошла в закрытом формате. Во время открытой части мероприятия участники подписали ряд важных документов.
 
На встрече также было решено провести следующее заседание Экономического совета СНГ в Москве. Оно состоится 23 сентября 2022 года, передает "Sputnik Казахстан".

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