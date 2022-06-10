Юбилейное заседание Экономического совета СНГ состоится в Москве в сентябре

10 июн. 10:30

В пятницу, 10 июня, в Нур-Султане проходит 94-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

В пресс-службе Исполнительно комитета СНГ рассказали, что главы делегаций обсудили на сегодняшней встрече вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ.



Первая часть заседания прошла в закрытом формате. Во время открытой части мероприятия участники подписали ряд важных документов.



На встрече также было решено провести следующее заседание Экономического совета СНГ в Москве. Оно состоится 23 сентября 2022 года, передает "Sputnik Казахстан".