Поток туристов из России в Грузию увеличился на 443,3%

10 июн. 10:13

С начала этого года Грузию посетили 156,9 тыс россиян, что на 443,3% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года, сообщает Национальная администрация туризма страны.

Больше всего в этом году по сравнению с прошлым поток туристов в Грузию вырос из России - 443,3%, Армении - 299,3%, Израиля - 190,8%.

В челом число визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом допандемийные показатели не достигнуты - с начала текущего года Грузия приняла на 60,5% иностранных туристов меньше, чем за пять месяцев 2019 года, туристов из России - на 70,9% меньше.

Больше всего визитов в Грузию в этом году совершили граждане Турции – почти 200 тыс, России - 156,9 тыс, Армении - 133,8 тыс.