В Астрахани прошла церемония награждения участников спецоперации на Украине

10 июн. 10:06

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о том, что в Астрахани состоялась торжественная церемония награждения Росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине.

"Торжественно встретили наших ребят-росгвардейцев, прибывших домой после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Далее Бабушкин отметил, что после начала спецоперации они одними из первых отправились защищать родину и подставили плечо соотечественникам в Донбассе.