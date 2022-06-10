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В Астрахани прошла церемония награждения участников спецоперации на Украине

В Астрахани прошла церемония награждения участников спецоперации на Украине

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о том, что в Астрахани состоялась торжественная церемония награждения Росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине.

"Торжественно встретили наших ребят-росгвардейцев, прибывших домой после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Далее Бабушкин отметил, что после начала спецоперации они одними из первых отправились защищать родину и подставили плечо соотечественникам в Донбассе.

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