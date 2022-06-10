Рекордные цены на газ закрыли крупнейший завод в Британии

10 июн. 9:58

Крупнейший в Великобритании завод по производству азотных удобрений Ince прекратил свою работу из-за рекордно высоких цен на газ, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление владельца предприятия компании CF Fertilisers.

В компании отмечают, что дальнейшая деятельность невозможна из-за взлетевших цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

При этом руководство CF Fertilisers заявило, что закрытие завода с большой долей вероятности спровоцирует нарушение цепочек поставок продовольствия в стране