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Рекордные цены на газ закрыли крупнейший завод в Британии

Рекордные цены на газ закрыли крупнейший завод в Британии

Крупнейший в Великобритании завод по производству азотных удобрений Ince прекратил свою работу из-за рекордно высоких цен на газ, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление владельца предприятия компании CF Fertilisers.

В компании отмечают, что дальнейшая деятельность невозможна из-за взлетевших цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

При этом руководство CF Fertilisers заявило, что закрытие завода с большой долей вероятности спровоцирует нарушение цепочек поставок продовольствия в стране

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