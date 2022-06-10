На юге России прогнозируются пыльные бури

10 июн. 10:00

В четырех южных регионах России на этой неделе возможны пыльные бури, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ученые сообщают, что сильные песчаные бури могут нарушить транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения на территории четырех регионов ЮФО. "Из-за ухудшения видимости в результате туманов и пыльных бурь вероятны аналогичные сбои в Астраханской области, Краснодарском крае, республиках Калмыкия и Адыгея", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВНИИ ГОЧС информирует о возможных смерчах рядом с ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе.