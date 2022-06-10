Яровая: США реализовывали на Украине опасный военно-биологический проект

10 июн. 9:53

Заявления Пентагона о якобы мирном характере взаимодействия с биолабораториями на Украине лишь подтверждают, что США реализовывали в стране опасный глобальный военно-биологический проект, пришла к выводу сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Информация Пентагона не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет об опасном глобальном военно-биологическом проекте США", - приводит слова Яровой ТАСС.

Далее собеседница информагентства выразила уверенность, что "под грифом "секретно" Пентагон создал военно-биологическую разведывательную сеть и военно-биологические полигоны".