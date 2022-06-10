В Казахстане проходит регистрацию одна новая политическая партия

10 июн. 9:46

В Минюсте Казахстана сообщили о том, что документы на создание новой партии в последнее время подавала только одна партия, пишет "Казинформ".

Ранее сообщалось, что в свете политических реформ в Казахстане создаются партии "Енбек" Союза строителей Казахстана , партия Bizdin Tandau, о ее создании заявил политический деятель и бизнесмен Булат Абилов, партия "Народный конгресс Казахстана", которую анонсировал поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.

"Инициативные группы создаваемых партий "Народный конгресс Казахстана", Bizdin Tandau и "Енбек" в регистрирующий орган не обращались. В настоящее время на рассмотрении находятся документы о регистрации республиканской политической партии "Халык Дербестігі". Сейчас идет проверка достоверности списков граждан по созданию политической партии", - сообщили в Минюсте Казахстана.

С начала 2022 года заявки о создании партий подавали пять инициативных групп, однако документы возвращены - представленные списки инициативных групп не соответствовали требованиям статьи 6 и 8 закона РК "О политических партиях".