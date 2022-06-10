Армянская оппозиция окружила саммит глав МИД ОДКБ в Ереване

10 июн. 9:51

Оппозиционеры начали акцию протеста перед зданием резиденции президента в центре Еревана, где проходит заседание СМИД ОДКБ.

По данным РИА Новости, колонна протестующих прошла от площади Франции, где находится палаточный лагерь оппозиции, до здания резиденции президента на проспекте Баграмяна.

Участники акции требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Перед участниками акции выступил представитель протестного движения Гегам Манукян, который вновь подчеркнул, что нынешние власти не вправе вести переговоры и выступать от имени Армении.

"С этими властями нельзя планировать будущее в долгосрочной перспективе. Представители любой делегации, прибывающей в Армению, понимают, что в стране изменилась ситуация", - акцентировал внимание он, передает Sputnik Армения.

В заключение выступления он констатировал, что сейчас Армения переживает политический кризис, который разрешит движение "Сопротивление".