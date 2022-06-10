Глава Генассамблеи ООН приедет в Азербайджан

10 июн. 9:36

Президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид по приглашению главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова прибудет в страну с официальным визитом.

Как сообщает Trend, Шахид будет находиться в республике 12-13 июня, в ходе визита пройдут официальные встречи главы ГА ООН на высоком уровне.

Также он встретится со студентами и преподавателями в Университете АDА, представителями правления ООН по Азербайджану во главе с резидентом-координатором Владанкой Андреевой.

Стоит отметить, что вместе с Шахидом приедут четверо сотрудников Офиса президента Генассамблеи.