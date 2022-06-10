Матвиенко: против России ведется идеологическая война

10 июн. 8:29

Против России в настоящее время ведется не только информационная, но и идеологическая война, выразила уверенность Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Полагаю, настало время прямо сказать, что против нас ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война. Мы боремся на двух фронтах", - написала в своем блоге на сайте Совфеда в преддверии Дня России.

"С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой - с неонацизмом в его нынешнем, украинском обличье. Не реагировать на эти вызовы государство, общество просто не могут", - добавила она.