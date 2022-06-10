Матвиенко: студентов пора учить патриотизму по-новому

10 июн. 8:45

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение о том, что пора обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности.

"Закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, закрепил в качестве целей воспитания утверждение в сознании людей чувства патриотизма и гражданственности", - напомнила она в своем блоге на сайте Совета Федерации (СФ), посвященном Дню России 12 июня.

Далее Матвинеко высказала инициативу о создании нового общероссийского движения детей и молодежи, предложение министерства просвещения о преподавании истории в школах с первого класса. "Полагаю, что некоторые шаги в этом направлении назрели и в высшей школе. В частности, стоит подумать над обновлением программ гуманитарных дисциплин, изучаемых в университетах", - добавила она.