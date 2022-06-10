Врач рассказал о пользе острой пищи

10 июн. 8:25

Врач-терапевт Анастасия Половина рассказала о пользе острой пищи. Так, по ее словам, жгучая еда помогает укрепить сосуды, способствует избавлению от лишних килограммов и улучшает пищеварение.

Она отметила, что острые приправы стоит добавлять в блюда ежедневно, так как специи усиливают выработку желудочного сока, а это улучшает приток крови к стенкам желудка, помогает восстанавливать его слизистую, улучшать пищеварение.

"Острая еда улучшает работу сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма, это способствует похудению. Главное, следить за количеством соли — то есть не пересаливать еду", - приводит слова специалиста портал "Доктор Питер".