В Тбилиси открывается международная выставка WinExpo Georgia 2022

10 июн. 7:54

В пятницу, 10 июня, в Грузии открывается очередная международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022.

WinExpo Georgia – самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков, сообщает Sputnik Грузия.

Сообщается, что на выставке представлено оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.

Выставка продлится до 12 июня включительно.