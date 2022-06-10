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В Тбилиси открывается международная выставка WinExpo Georgia 2022

В Тбилиси открывается международная выставка WinExpo Georgia 2022

В пятницу, 10 июня, в Грузии открывается очередная международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022.

WinExpo Georgia – самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков, сообщает Sputnik Грузия.

Сообщается, что на выставке представлено оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.

Выставка продлится до 12 июня включительно.

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