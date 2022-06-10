Саакашвили: Грузия превратилась в отстающую страну

10 июн. 7:44

Грузия из лидера региона и реформатора номер один в мире превратилась в «отстающую» страну, заявил экс-президент страны Михаил Саакашвили, комментируя резолюцию Европарламента, в которой депутаты прямо рекомендовали одобрить заявки Киева и Кишинева на членство в Евросоюзе и призвали работать над предоставлением такого же статуса Тбилиси.

"Исторически и очень больно слышать, что Грузия, которая была лидером региона и реформатором номер один в мире, теперь превратилась в "отстающую", - сказал он.

Далее Саакашвили выразил уверенность в том, что страна обязательно получит статус кандидата в Евросоюз, и грузинский народ своими руками и с помощью Запада все изменит в стране.