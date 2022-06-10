Власти Крыма: регион стал транзитной территорией

10 июн. 7:25

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что после прекращения транспортной блокады со стороны Херсонской области, Крым стал транзитной территорией для провоза грузов на экспорт.

"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса", - приводит слова Крючкова РИА Новости.

Далее он уточнил, что в настоящее время Крым впервые обрел статус транзитной территории.