Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в Евросоюз

10 июн. 3:10

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе рекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что рекомендации ЕК будут содержать требование установить верховенство закона на Украине и принять меры по борьбе с коррупцией. При этом для получения статуса кандидата рекомендацию ЕК должны будут одобрить страны-члена Евросоюза, передает РИА Новости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в конце февраля.