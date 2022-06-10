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Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе рекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что рекомендации ЕК будут содержать требование установить верховенство закона на Украине и принять меры по борьбе с коррупцией. При этом для получения статуса кандидата рекомендацию ЕК должны будут одобрить страны-члена Евросоюза, передает РИА Новости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в конце февраля.

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