ВОЗ детальнее изучат историю возникновения COVID-19

Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса, сообщает Associated Press (AP).
"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории", - сообщает информагентство.
Уточняется, что в прошлом году в министерстве здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения COVID-19 среди людей из-за утечки из лаборатории.