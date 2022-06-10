ВОЗ детальнее изучат историю возникновения COVID-19

10 июн. 8:00

Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса, сообщает Associated Press (AP).

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории", - сообщает информагентство.

Уточняется, что в прошлом году в министерстве здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения COVID-19 среди людей из-за утечки из лаборатории.