Байден и Трюдо обсудили антироссийские санкции

10 июн. 3:25

В четверг, 9 июня, в Лос-Анджелесе состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Главными темами встречи стали санкции против России и военная поддержка Украине.

В документе сказано, что Байден и Трюдо "провели обзор сотрудничества в сфере экономического развития", а также взаимодействия, касающиеся борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, миграции и продовольственной безопасности. Они "подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу" за ее действия на Украине. Президент США и премьер Канады также обсудили вопросы гуманитарной и экономической помощи украинцам.

Помимо этого, собеседники затронули тему добычи "важнейших полезных ископаемых" в США и Канаде и поговорили "совместных усилиях с целью повышения устойчивости цепочек поставок и экономики к внешним потрясениям", передает ТАСС.