Дамбы защитят Кубань еще надежнее 

10 июн. 6:55

Ремонтные работы по реконструкции защитных дамб проводятся в пяти районах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. Уточняется, что на эти цели выделено 460,6 млн рублей.

На дамбах будет изменен размер гидротехнических конструкций до первоначального и приведут в порядок поврежденные части.

"В подобной защите в крае нуждается более 9 тысяч человек, проживающих вблизи рек, и значительное количество детсадов и школ", - сказал замглавы региона Сергей Болдин.

Планируется, что работы завершатся до 2024 года.