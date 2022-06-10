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Дамбы защитят Кубань еще надежнее 

Дамбы защитят Кубань еще надежнее 

Ремонтные работы по реконструкции защитных дамб проводятся в пяти районах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. Уточняется, что на эти цели выделено 460,6 млн рублей. 
На дамбах будет изменен размер гидротехнических конструкций до первоначального и приведут в порядок поврежденные части. 
"В подобной защите в крае нуждается более 9 тысяч человек, проживающих вблизи рек, и значительное количество детсадов и школ", - сказал замглавы региона Сергей Болдин. 
Планируется, что работы завершатся до 2024 года. 

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