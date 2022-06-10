На Ставрополье откроется Центр уличного баскетбола 

10 июн. 6:15

Начиная с сегодняшнего дня в Ставрополе заработает Центр уличного баскетбола, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

"Площадка расположилась в центре адаптивной физической культуры и спорта, на улице Доваторцев, 13а", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Центр открыт для детей и взрослых, любителей и профессионалов. Объекты соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования.