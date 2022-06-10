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На Ставрополье откроется Центр уличного баскетбола 

На Ставрополье откроется Центр уличного баскетбола 

Начиная с сегодняшнего дня в Ставрополе заработает Центр уличного баскетбола, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. 
"Площадка расположилась в центре адаптивной физической культуры и спорта, на улице Доваторцев, 13а", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что Центр открыт для детей и взрослых, любителей и профессионалов. Объекты соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. 

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