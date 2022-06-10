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В Краснодаре появятся новые пляжи 

В Краснодаре появятся новые пляжи 

В Краснодаре подобрали 10 подходящих для пляжей участков, сообщил мэр Андрей Алексеенко. 
"Зоны отдыха на берегах городских водоемов у нас в Краснодаре, мягко говоря, недоработаны. Для города-миллионника, в который к тому же приезжает большое количество гостей, это ненормально, - написал он в  своем Telegram-канале. 
Уточняется, что подходящие для создания рекреационных зон участник находятся в станице Старокорсунской, по улицам Автолюбителей, Кубанской Набережной, Вишняковой, Парусной, 70-летия Октября, Краснодарский лесопарк. 
Также подходящие территории нашлись на Карасунских озерах в районе улицы Карасунской, в границах улиц Горького и Комсомольской, в районе улицы Евдокии Бершанской. 

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