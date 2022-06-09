Генсек ООН и глава МИД Турции обсудили Украину и Сирию

9 июн. 23:55

Состоялся телефонный разговор министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в МИД Турции.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Сирию.

В частности, Чавушоглу и Гутерриш поговорили об усилиях, направленных на организацию вывоза украинского зерна.

Также стороны обменялись мнениями по вопросу доставки гуманитарной помощи в Сирию, передает агентство Anadolu.

Напомним, 8 июня в Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.