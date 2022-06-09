На Кавказе может появиться День переднеазиатского леопарда 

9 июн. 23:27

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии решили ввести в регионе День переднеазиатского леопарда, который будут отмечать 15 июля в честь первого выпуска диких кошек этой породы на Северном Кавказе, состоявшегося в 2016 году.

А новые переднеазиатские леопарды, возможно, будут разгуливать по Северной Осетии уже в июне, регион готов к выпуску диких животных, - сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии передает "АиФ-Ставрополье".

Специалисты министерства уже обсудили, где выпускать диких кошек и как будут работать спутниковые ошейники, которыми снабдят пятнистых, отметив, что с отечественными GPS-устройствами леопардам будет комфортно и жить, и охотиться.