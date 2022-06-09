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США пока не готовы вести диалог с Россией по стратегической стабильности

США пока не готовы вести диалог с Россией по стратегической стабильности

США в настоящее время не готовы к диалогу с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что Вашингтон будет обсуждать с Россией данный вопрос только после нормализации на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 25 февраля 2022 года США заморозили на неопределенное время стратегический диалог с РФ.

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