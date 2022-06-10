Мадуро послал США сигнал из Турции

В то время как президент США Джо Байден встречает более 20 лидеров Западного полушария в Лос-Анджелесе, один из тех, кто не был приглашен в Калифорнию, отправился на переговоры высокого уровня на другой стороне земного шара: лидер Венесуэлы Николас Мадуро в срочном порядке вылетел в Анкару, чтобы встретиться с турецким президентом.

CNN отмечает, что на "саммите Америк", который проходит раз в три года, встречаются региональные лидеры от Аляски до Патагонии. Впервые с 1994 года саммит принимают США, и администрация Байдена изо всех сил пытается продвинуть собственную повестку в Западном полушарии. Однако организация встречи оказалась далеко не идеальной.

Лидеры Кубы, Никарагуа и Венесуэлы не были приглашены. В результате главы ряда других государств бойкотируют саммит в знак солидарности. Президент Мексики, например, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вместо себя отправил чиновников более низкого ранга. Куба, которая была приглашена на предыдущие саммиты в 2015 и 2018 годах, и которая, как ожидалось, будет участвовать в нынешней встрече, назвала исключение ”недемократичным”.

Мадуро также раскритиковал решение США, но пошел еще дальше и договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече. Судя по всему, визит венесуэльского лидера был организован стремительно. По законодательству Венесуэлы, глава государства должен получить от конгресса разрешение на вылет за границу с официальным визитом. Национальная ассамблея, подконтрольная Мадуро, выдала разрешение во вторник вечером: через час после того как президентский самолет приземлился в Анкаре.

Цель визита была очевидна с самой первой минуты: Мадуро посылает сигнал, что несмотря на пренебрежение со стороны США, в мире есть друзья. ”Сегодня у меня плотный график: встреча с президентом братской Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом. Голос Венесуэлы слышен во всем мире”, - Мадуро написал в Twitter в среду.

Хотя Турция - член НАТО, у нее крепкие отношения с президентом Венесуэлы. Турция покупает венесуэльское золото с 2018 года, а Мадуро и Эрдоган неоднократно встречались в последние несколько лет.

Визит Мадуро позволяет Эрдогану послать сигнал, что его страна независима и принимает внешнеполитические решения, исходя из своих интересов. И Россия не осталась в стороне: в день, когда Мадуро приземлился в Турции, министр иностранных дел России Сергей Лавров также был в Анкаре. Президент Венесуэлы поддерживает российскую спецоперацию на Украине, даже несмотря на то, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения венесуэльской нефти на мировой рынок в замен российской.

Ка отмечает Анатолийское агентство, Турция и Венесуэла подписали три соглашения, предусматривающие сотрудничество двух стран в различных областях. Церемония подписания состоялась в Президентском комплексе в Анкаре в присутствии лидеров двух стран. Меморандумы предусматривают кооперацию в сфере туризма, взаимодействие в области карантина и защиты растений, а также сотрудничество между Центральными банками двух стран.