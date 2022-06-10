Европейский Центробанк поднимает ключевую ставку впервые с 2011 года 

В июле Европейский Центральный банк (ЕЦБ) планирует поднять ключевую ставку впервые с 2011 года, предупредив, что инфляция может оказаться больше, чем прогнозировалось ранее.

Как отмечает британская The Guardian, сопротивляясь призывам об увеличении ставки на 0,5%, Совет управляющих ЕЦБ заявил, что базовая ставка валютного союза 19 государств будет увеличена на 0,25%, а дальнейшее увеличение запланировано на сентябрь. Июльское решение поднимет процентную ставку по вкладам с -0,5% и увеличит нулевую ставку по кредитам до аналогичной базовой ставки Банка Англии в 1%.

Ежемесячные вливания электронных средств в экономику, так называемое количественное смягчение, будет также прекращено в июле, при этом общий объем кредитов ЕЦБ останется на уровне €9,4 трлн или 63% от годового ВВП еврозоны.

На встрече в Амстердаме Совет управляющих заявил, что инфляция - ”главная проблема”, а инфляционное давление становится всё более ”масштабным и интенсивным”. По последним прогнозам Банка, в этом году инфляция составит 6,8%, что выше 5,1% прогнозировавшихся в марте. В 2023 году она упадет до 3,5%, а в 2024 - до 2,1%. Официальные лица банка выразили беспокойство в связи с событиями на Украине, которые ”нанесли удар по доверию, потреблению и инвестициями”, ослабив перспективы роста еврозоны. ”Ситуация на Украине мешает торговле, приводит к дефициту сырья и провоцирует рост цен на энергию и продукты. Эти факторы будут продолжать влиять на доверие и замедлять рост, особенно в краткосрочной перспективе”, - заявил ЕЦБ. Однако маловероятно, что российская спецоперация приведет к рецессии в еврозоне. По мнению руководства ЕЦБ, ”существуют все условия для дальнейшего роста за счет продолжающегося открытия экономики, сильного рынка труда, правительственной поддержки и сбережений, накопленных во время пандемии”.

В прошлом месяце инфляция в еврозоне выросла до 8%. В третьем квартале года возможны пиковые значения, а затем начнется постепенное снижение. Взлетевшие до небывалых высот энергетические цены - основа причина роста инфляции. Цены на продукты питания тоже растут быстро. Базовый рост цен, не учитывающий волатильные продукты и энергоресурсы, выше 2%.

По мнению Хетал Мехта, старшего экономиста по Европе в Legal & General Investment Management, существует серьезный риск того, что в следующем году в Европе начнется рецессия. Италия - наиболее уязвима для повышения ключевых ставок, поскольку ее долг по отношению к ВВП вырос до 160% во время пандемии. ”Европейский Центральный банк оказался в непростой ситуации. Инфляция крайне высокая, рост замедляется, а рынок труда в напряжении. Риск рецессии в еврозоне составляет 60% на вторую половину 2023 года, - говорит Метха. - Повышение ключевой ставки со стороны ЕЦБ и сумма итальянских займов ставят под сомнение устойчивость долга Италии. Поэтому ЕЦБ необходимо быть куда более ”предсказуемым” в своих решениях по поводу повышения ключевых ставок, чем, например, Федеральная резервная система США или Банк Англии”.