Движение "Сопротивление" проводит акцию протеста в Ереване

9 июн. 20:58

Вечером 9 июня в центре Еревана проходит акция протеста движения "Сопротивление",

Участники оппозиционного шествия начали свой путь с площади Франции и собираются пройти рядом с отелем, где поселилась российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым

"Мы покажем нашу волю и вновь озвучим наши требования. Завтра мы снова встретимся и озвучим нашу позицию. Голос армянского народа должен быть услышан", - цитирует координатора движения Ишхана Сагателяна РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.