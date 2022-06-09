Adidas не спешит возобновлять деятельность в России

9 июн. 21:59

Германская компания по производству спортивной обуви и одежды Adidas пока не собирается возобновлять коммерческую деятельность в России. Об этом сообщили в концерне.

"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности", - цитирует представителя компании ТАСС.

Напомним, в начале марта Adidas объявил о приостановке работы в России из-за ситуации вокруг Украины.