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Adidas не спешит возобновлять деятельность в России

Adidas не спешит возобновлять деятельность в России

Германская компания по производству спортивной обуви и одежды Adidas пока не собирается возобновлять коммерческую деятельность в России. Об этом сообщили в концерне.

"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности", - цитирует представителя компании ТАСС.

Напомним, в начале марта Adidas объявил о приостановке работы в России из-за ситуации вокруг Украины.

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