Транскам закрыт из-за угрозы схода селей

9 июн. 22:22

В МЧС сообщают о закрытии для всех видов транспорта Транскавказской магистрали из-за угрозы схода селей.

"В связи с угрозой схода селевых масс на территории Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта, а также в соответствии с рекомендацией МЧС Южной Осетии, запрещено движение для всех видов транспорта на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:00 мск 9 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в четверг.

Дорога закрыта до особого распоряжения.

Транскавказская автомагистраль - единственная трасса, соединяющая Южную Осетию и Россию.