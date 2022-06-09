В Казахстане заверили, вкладчикам банков не о чем беспокоиться

9 июн. 23:12

У вкладчиков нет причин для беспокойства, банки страны устойчивы, сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, отвечая на вопрос о том, как быть клиентам банков, владение которыми приписывают семье первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

"Все банки являются устойчивыми, платежеспособными. Все депозиты вкладчиков этих банков находятся под защитой фонда гарантирования депозитов. Каких-либо оснований для беспокойства вкладчиков, рисков для устойчивости банковской системы нет, даже если произойдет смена собственника банка", - заявила она.

По словам Абылкасымовой, "Халык банк" является одним из наиболее устойчивых финансовых институтов в Казахстане.