В КЧР предложили дать имена вершинам Эльбруса

9 июн. 21:53

Ветеран Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии Хамит Канаматов предложил назвать вершины Эльбруса "Мир" и "Правда".

"Назвать вершиной "Мира", а западную вершиной "Правды". И вот это предложение мы направили в Русское географическое общество. Тем самым мы спящий Эльбрус пригласили служить человечеству", - цитирует ветерана ТАСС.

По его словам, гора может служить гарантом сохранения мира на Земле.

В 1942 году Канаматов был призван на фронт и завершил войну в звании капитана. Но и после этого продолжил службу вплоть до 1952 года.