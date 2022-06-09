Россия и Туркменистан подпишут документы о торговом сотрудничестве

9 июн. 21:48

Россия и Туркменистан готовят к подписанию ряд документов о торговом сотрудничестве. Об этом сообщили в правительства РФ.

Документы планируется подписать в ходе первого официального президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Россию.

Накануне визита вице-премьер РФ Александр Новак встретился с вице-премьером Туркмении Шахымом Абдрахмановым. "Стороны детально обсудили предстоящий официальный визит президента Туркменистана в Россию, в том числе ряд подготовленных к подписанию документов, касающихся развития торгово-экономического сотрудничества двух стран", - сказано в сообщении.

Как отметил Новак, российско-туркменские отношения носят стратегический характер и развиваются на основе дружбы и взаимного уважения. "Основой отношений является подписанный в 2017 году договор между Россией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве. Наши президенты находятся в постоянном контакте, а динамика двустороннего сотрудничества сохраняет положительную динамику", - цитирует его ТАСС.

Российский вице-премьер также обратил внимание на то, что у Москвы и Ащхабада есть значительные возможности для увеличения грузовых потоков по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг". Уже сейчас российские компании активно прорабатывают с коллегами из Туркменистана вопросы своего участия в проектах электрификации железнодорожных линий Туркменистана и модернизации ее железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, 10 июня в Москве состоится встреча президентов России и Туркменистана Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова.