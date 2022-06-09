Грузия повышает тариф на транзит грузовиков

9 июн. 22:11

С 20 июня стоимость на провоз грузов транзитом через территорию Грузии вырастет с 200 до 350 лари.

Плата повысится как для автомобилей, проезжающих транзитом, так и осуществляющих реэкспорт грузов, следует из постановления, опубликованного сегодня на сайте "Законодательного вестника Грузии".

"Надо отметить, что дорожная инфраструктура страны в соответствии с международными стандартами требует ухода, для чего необходимы соответствующие финансовые ресурсы", - объяснили в Минфине Грузии, отметив, что за последние 12 лет страна значительно улучшила свою инфраструктуру и качество дорог. Действующий сегодня тариф был введен 1 августа 2010 года.

Напомним, Грузия является единственным коридором транзита товаров между Россией и Арменией.