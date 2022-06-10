Детскую школу искусств капитально отреставрировали в дагестанском селе Хив  

10 июн. 0:39

Детская школа искусств открылась в селе Хив в Дагестане после капитального ремонта, проведенного впервые более чем за 40 лет, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Здесь созданы прекрасные условия для приобщения детей к мировой и отечественной культуре, передачи наших лучших музыкальных традиций", - сказал глава регионального Минкультуры Дагестана Зарему Бутаеву.

Детская школа искусств была основана в 1978 году как детская музыкальная школа, а в 1991 году ее реорганизовали в школу искусств.