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Детскую школу искусств капитально отреставрировали в дагестанском селе Хив  

Детскую школу искусств капитально отреставрировали в дагестанском селе Хив  

Детская школа искусств открылась в селе Хив в Дагестане после капитального ремонта, проведенного впервые более чем за 40 лет, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона. 

"Здесь созданы прекрасные условия для приобщения детей к мировой и отечественной культуре, передачи наших лучших музыкальных традиций", - сказал глава регионального Минкультуры Дагестана Зарему Бутаеву. 

Детская школа искусств была основана в 1978 году как детская музыкальная школа, а в 1991 году ее реорганизовали в школу искусств.

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