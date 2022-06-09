Турция создает высокоскоростной поезд

9 июн. 21:27

В Турции реализуется проект по созданию собственных высокоскоростных поездов, пишет Anadolu.

Проектирование состава, который будет развивать скорость до 225 км/ч, планируется завершить к концу года. Параллельно начат процесс создания прототипа поезда, сообщает холдинга TÜRASAS.

Высокоскоростной турецкий поезд будет состоять из восьми вагонов, его вместимость составит 582 пассажира.

Проект реализуется с целью снижения зависимости Турции импорта ж/д составов и формирования собственного экспортного потенциала в этой сфере.