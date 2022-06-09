Zara может начать сотрудничество с Узбекистаном

9 июн. 21:15

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с представителями дирекции социальной стабильности испанской компании Inditex, в которую входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие.

Обсуждались проведенные в республике реформы в области текстильной промышленности, в том числе внедрение нового "кластерного" подхода к выращиванию и переработке хлопка, искоренение детского и принудительного труда при сборе хлопчатника, системную господдержку предприятий, выпускающих одежду eco-friendly.

Недавно с узбекского хлопка был снят глобальный бойкот международной коалиции Cotton Campaign.

На встрече были рассмотрены возможности для предпринимательского роста и перспективы увеличения инвестиционного портфеля Inditex в Узбекистане.

Есть перспективы большего вовлечения производителей узбекского текстиля в глобальные цепочки производства и поставок.

Стороны предметно обсудили перспективы налаживания деятельности Inditex в Узбекистане, включая реализацию совместных проектов.