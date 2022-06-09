Компании Карачаево-Черкесии научат бережливому производству к 2024 году

9 июн. 19:58

Более 10 компаний станут участниками нацпроекта "Производительность труда" в Карачаево-Черкесии, они обучатся основам бережливого производства к 2024 году, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"В текущем году Карачаево-Черкесия включилась в реализацию нацпроекта "Производительность труда". До 2024 года в его реализацию планируют вовлечь 13 компаний региона и обучить инструментам бережливого производства 280 работников предприятий", - цитирует сообщение ТАСС.

Первой в КЧР повышение производительности труда стала осваивать ООО "Фирма Сатурн". Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) вместе с рабочей командой компании выбрали пилотный поток, на котором будут увеличивать эффективность с помощью "бережливых" инструментов. Далее адресную помощь ФЦК получит строительная компания "Стройопторг": там планируется повысить производительность в логистических и складских процессах

В пресс-службе добавили, что предприятиям-участникам нацпроекта дадут доступ к льготному финансированию, им помогут выйти на экспорт, а руководители и сотрудники производств смогут пройти дополнительный углубленный курс обучения по повышению производительности труда.