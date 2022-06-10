Токио не готов отказаться от поставок российского газа, но рассчитывает запасы Аляски

Cанкции против России и усиливающаяся конкуренция за энергоресурсы, в отношении которых нет ограничений, приводят к росту стоимости электричества в Японии и испытывают возможности страны в удовлетворении собственных энергетических потребностей. Угроза перебоев поставок российской энергии вынуждает Японию искать дополнительных (а не альтернативных) поставщиков и переходить к декарбонизации энергоснабжения.

The Diplomat отмечает, что Токио пытается расширить энергетическое сотрудничество с США. В ходе недавней встречи премьер-министр Кисида Фумио и американский президент Джо Байден обсуждали пути снижения зависимости от российского импорта. 10 мая японский министр экономики, торговли и промышленности Хагиуда Коити сообщил: ”У США есть планы по расширению существующих проектов, что может привести к увеличению производства в относительно короткие сроки. И японские компании заинтересованы в этих проектах. Япония намерена оказать финансовую поддержку американским проектам. Мы продолжим сотрудничать с США с тем, чтобы стабилизировать глобальные поставки СПГ”. Государственная нефтегазовая корпорация Japan Oil, Gas, and Metals National Corp (JOGMEC), скорее всего, будет инвестировать в увеличение американских СПГ-мощностей на проектах, в которых уже участвуют японские компании.

Однако речь не идет о полном развороте в сторону США. У JOGMEC также есть доля в российском проекте ”Арктика СПГ 2”, который финансирует Японский банк международного сотрудничества. Более того, Токио не готов отказаться от поставок российского СПГ. Опубликованный 7 июня ежегодный правительственный отчет подтвердил, что Япония продолжает участие в проектах ”Сахалин-1” и ”Сахалин-2”, которые представляют собой ”важнейшие источники энергии” для Японии. По данным японского министерства финансов, США стали четвертым поставщиком СПГ в 2021 году (10% японского импорта СПГ), а Россия - пятым (9% японского импорта СПГ). Японская стратегия заключается не в том, чтобы заменить весь российский СПГ американским, а в том, чтобы увеличить поставки из США.

С этой целью губернатор Аляски Майк Данливи совершил четырехдневный визит в Японию в начале июня. Данливи встретился с японскими чиновниками, представителями энергетических компаний и другими заинтересованными лицами, чтобы обсудить экспорт природного газа с Аляски, а также потенциальные поставки других видов возобновляемой энергии, в том числе голубого и зеленого водорода. Визит губернатора состоялся после первой в истории Конференции по возобновляемым источникам энергии Аляски.

Данливи напомнил, что торговое сотрудничество между Аляской и Японией продолжается более 50 лет: "Оно началось с первого экспорта СПГ из Никиски в Японии. Природный газ из Залива Кука буквально зажег свет в городах по всей Японии и запустил экономический двигатель, за счет которого послевоенное государство стало критически важным западным союзником”. Говоря о сегодняшних обстоятельствах, губернатор заметил: "Судя по всему, из-за глобального перехода со старых источников энергии и одновременной потребности в поставках, которым не угрожает политическая нестабильность, природный газ с Аляски может сыграть свою роль”.

Данливи на посту губернатора уже второй раз побывал в Японии. Первый его визит в 2019 году был приурочен к празднованию 50-летия первой СПГ-поставки из Никиски в Токио. Будущее энергетическое сотрудничество между Японией и Аляской - область потенциального развития для решения энергетических проблем Японии в долгосрочной перспективе.

Среди шагов, которые японское правительство рассматривает для декарбонизации и снижения зависимости от постоянно дорожающего международного импорта, - просьбы к гражданам страны экономно использовать энергетические ресурсы, а также увеличение доли ядерной и других альтернативных видов энергии. Частные компании также пытаются решить проблему. Компании Shell-Tokyo Gas и Osaka Gas подписали соглашение об изучении возможностей по декарбонизации производства и внедрении новых технологий для использования термальной энергии.