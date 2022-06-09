Ставрополье готовится к единому выпускному

9 июн. 20:28

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что организаторы получили более 3 тыс заявок от школьников на участие в первом общекраевом выпускном "Ветер перемен" на Ставрополье.

"Впервые выпускной станет общекраевым, это будет бал под названием "Ветер перемен". Его концепцию мы придумали несколько лет назад. Крупнейшее молодежное событие лета объединит больше 3 тыс одиннадцатиклассников. Заявки на участие продолжают поступать - всех, кто пожелал присоединиться, встретим на празднике в Ставрополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

"Бал пройдет 25 июня. У него масштабная программа - большой концерт, запуск воздушного шара, фейерверк. И, конечно, будет встреча рассвета", - добавил региональный лидер.

Уточняется, что территорией для проведения бала станет центр Ставрополя, где находятся несколько крупных площадей.