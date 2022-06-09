Путин о демографии: россиян должно быть больше

9 июн. 20:17

Президент России Владимир Путин считает демографию первоочередной задачей.

"Что касается того, к чему мы должны стремиться в области науки и технологий, есть вещи, которые сложные, и их можно до утра рассказывать. Но если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые", - заявил Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ в преддверии ПМЭФ.

Актуальности не теряют вопросы развития медицины, фармацевтика, квантовые технологии. По словам президента, есть вещи, которые уже сегодня являются предметом гордости для России. "Поэтому все, что связано с здоровьем и жизнью людей: медицина, экология, сквозные технологии. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции, в том числе создавали на новой базе современные инженерные центры и были лидерами по всем этим направлениям", - сообщил он.

Путин выразил уверенность, что через десять лет Россия будет жить лучше, повысится качество жизни.