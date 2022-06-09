Грузия начнет производить дроны-камикадзе

9 июн. 20:07

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщил, что в стране будет открыто грузино-польское предприятие по производству дронов-камикадзе и дронов-разведчиков.

Совместное предприятие, поделился министр в парламенте, будет создано на базе военного научно-технического центра "Дельта".

Центр "Дельта" находится в подчинении Минобороны Грузии, он производит до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, включая боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивные системы залпового огня и БПЛА.

Также министр сообщил, что на базе "Тбилавиамшени" активно проводится ремонт различных летательных аппаратов."Был осуществлен ремонт шести самолетов "СУ-25", а также трех вертолетов "МИ-24", три "Ирокеща" и самолет АН-2. Этот процесс продолжается и планируется модернизация другой авиации", - поделился Бурчуладзе.