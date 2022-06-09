Россия увеличила прибыль от экспорта нефти и газа

9 июн. 19:44

Россия за последние несколько месяцев увеличила прибыль от поставок энергоресурсов. Об этом заявил в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса США сенатор Рон Джонсон.

Он предположил, что в плане прибыли Москва сейчас находится в лучшем положении, чем в конце февраля и начале марта. "Не могу этого отрицать", - ответил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

Он согласился с тем, что, несмотря на принимаемые западными странами санкции, прибыль РФ от поставок нефти и газа действительно выросла, передает ТАСС.