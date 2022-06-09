Азербайджан и Пакистан отметили 30-летие дипломатических отношений

9 июн. 19:30

Мероприятие по случаю 30-летия азербайджано-пакистанских дипотношений состоялось сегодня в МИД Азербайджана.

Участие в мероприятии приняли руководящий состав внешнеполитического ведомства Азербайджана, руководство и сотрудники посольства Пакистана в Азербайджане, а также находящаяся в Баку с визитом делегация Национального университета обороны Пакистана.

После того, как прозвучали государственные гимны обеих стран слово взял замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. Он сообщил, что Пакистан стал одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана после ее восстановления. Кроме того, добавил он, между двумя странами развиваются связи в различных областях, в том числе в политической, экономической, военной.

Он выразил признательность за политическую поддержку Пакистаном Азербайджана в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта, во время 44-дневной войны, а также в постконфликтный период. Эльнур Мамедов выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя дружественными и братскими странами.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют исторические, религиозные и культурные корни, напомнил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе. Он подчеркнул, что Пакистан постоянно выражает поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости признанных на международном уровне границ Азербайджана. Он добавил, что уверен - плодотворное сотрудничество двух стран в различных сферах будет и впредь развиваться.

По случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном состоялась выставка, участники мероприятия ознакомились с экспозицией.