Зеленский ввел санкции против Путина и правительства России

9 июн. 18:56

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сайте офиса украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - сказано в указе.

Под санкции также попали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Всего в списке российских официальных лиц, в отношении которых власти Украины ввели персональные санкции, значатся 35 человек.

Также указом президента Украины вводятся санкции в отношении 236 российских вузов, включая МГУ и СПБГУ. Отдельно в документе прописаны персональные санкции против ряда ректоров вузов России.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, передает РИА Новости.