В Сочи экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек

9 июн. 19:18

В четверг вечером в Сочи произошла авария с участием грузовика, автомобиля "Газель" и экскурсионного автобуса, пострадали порядка 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Краснодарского края в четверг.

ДТП произошло в тоннеле на трассе Адлер - Красная Поляна.

Сообщается, что четыре человека госпитализированы с различными травмами, еще 11 получили амбулаторную помощь на месте.

"Количество пассажиров автобуса 32 человека (водитель, экскурсовод, 30 туристов, из них - шесть детей до 12 лет). Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги. Степень тяжести вреда устанавливается", - говорится в сообщении.

Детей среди пострадавших нет, отметили в ведомстве.

"Водитель и две женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу N8 поселка Красная Поляна, их жизни ничто не угрожает", - информирует пресс-служба администрации Сочи.