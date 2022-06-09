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В США предупредили Европу об очень сложном периоде после отказа от российского топлива

В США предупредили Европу об очень сложном периоде после отказа от российского топлива

Первый год после отказа от российского топлива будет очень сложным для Европы. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США.

"Первый год будет очень трудным. Лето - самый важный период, потому что нам нужно наращивать запасы и резервы для хранения в Европе, которые сейчас находятся на низком уровне", - пояснил он.

По словам Хокстина, чтобы нормально пережить зиму, европейцам к 1 ноября 2022 году необходимо будет заполнить хранилища на 85-95%. "Это действительно трудная задача, и мы неустанно над ней работаем", - цитирует старшего советника Госдепа ТАСС.

 

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