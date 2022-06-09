В США предупредили Европу об очень сложном периоде после отказа от российского топлива

9 июн. 18:42

Первый год после отказа от российского топлива будет очень сложным для Европы. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США.

"Первый год будет очень трудным. Лето - самый важный период, потому что нам нужно наращивать запасы и резервы для хранения в Европе, которые сейчас находятся на низком уровне", - пояснил он.

По словам Хокстина, чтобы нормально пережить зиму, европейцам к 1 ноября 2022 году необходимо будет заполнить хранилища на 85-95%. "Это действительно трудная задача, и мы неустанно над ней работаем", - цитирует старшего советника Госдепа ТАСС.